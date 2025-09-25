Distinguen con el galardón de "Honor al Mérito Ciudadano" a la cardióloga Nora Zeberio

En el inicio de la sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de este jueves, se aprobó una resolución para distinguir con el galardón de "Honor al Mérito Ciudadano" a la doctora Nora Zeberio por su trayectoria en la medicina cardiológica en Olavarría.

“Muchos la conocemos por su labor dentro de la salud pública de Olavarría y por el importante rol que cumple para la cardiología de nuestra ciudad”, expresó el concejal Francisco González del bloque UCR.

La distinción se da en el marco del 29 de septiembre, fecha en que se conmemora el Día Mundial del Corazón.

Zeberio comenzó su formación en cardiología pediátrica en el Hospital de Niños de La Plata, donde trabajó durante 20 años.

En 1992 se radicó nuevamente en Olavarría, donde fue una de las fundadoras de Neonatología de Cemeda y del Servicio de Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular en el Hospital Municipal Dr. Héctor Cura.

“La doctora Nora Zeberio fue durante 25 años la única cardióloga infantil en Olavarría, y además de su importante aporte a la salud, también cumplió y sigue cumpliendo un rol social permanente, colaborando con clubes e instituciones locales, realizando controles y chequeos en diferentes disciplinas infantiles”, indicó González.

Actualmente se desempeña como Jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Municipal y ejerce como docente en la Facultad de Ciencias de la Salud de Unicen.

Tras ser aprobado el proyecto unánimemente, la doctora expresó unas palabras: “agradezco profundamente esta distinción. Toda mi vida he trabajado en la salud”.

“El 29 de septiembre es el día mundial del corazón, por eso aprovechamos para hacer campaña porque hoy el 80 o 90 por ciento de las muertes son por causas cardiovasculares”, señaló.

En ese sentido, sostuvo: “seguimos luchando para que todos puedan tener acceso a la salud, a los controles y a mejorar la calidad de vida”.

“El mayor reconocimiento que tengo es ver a mis pacientes que han pasado por muchas cirugías y verlos crecer, estudiar, ser mamás o papás”, cerró.