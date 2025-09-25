Dos diputados del campo cruzaron al Gobierno por el fin de las retenciones cero

Este jueves, los diputados bonaerenses con actividad en el sector rural, Luciano Bugallo de la Coalición Cívica y Silvina Vaccarezza del bloque UCR + Cambio Federal, cruzaron al Gobierno nacional por la reinstauración de las retenciones al campo luego de 48 horas de “retenciones cero“, y acusaron a la administración libertaria de beneficiar a exportadoras y cerealeras en detrimento de los productores.

De esta manera, los dos legisladores de la provincia de Buenos Aires que también son productores bonaerenses afirmaron que se trata de una “estafa institucional” en la que el Estado retiene lo que antes no, mientras las ganancias se concentran en las grandes empresas que comercian con el exterior.

En ese sentido, Bugallo cargó con dureza contra los exportadores que “compraron con retenciones y vendieron sin ellas”, y cuestionó la responsabilidad del Gobierno nacional en esa operación. Es que, el legislador aseguró que mientras se liquidaron US$ 7.000 millones, hay US$ 1.500 millones que deberían corresponder a los productores, pero que terminaron en “los bolsillos de las cerealeras y exportadores”.

Así, el diputado y productor bonaerense analizó que el anuncio de las “retenciones cero” para el campo argentino fue un “curro” del Gobierno nacional, que finalmente benefició a quienes manejan la información de mercado y trabajan detrás del escenario político en línea con la administración libertaria de Javier Milei.

Por su parte, Vaccarezza advirtió que todo fue “una estafa, como casi toda la política del Gobierno nacional a los sectores productivos”, y enfatizó: “Fue un negocio redondo para las exportadoras y de espaldas al productor. El Fisco perdió 1500 millones de dólares por la voracidad electoral de una administración sin rumbo. Cinismo al 1000%”.

En tanto, la legisladora bonaerense por la Cuarta sección electoral compartió el análisis del periodista argentino especializado en agro, Matías Longoni, que respaldó denuncias similares a las de Bugallo en torno al mecanismo de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), al señalar que en apenas dos días las exportadoras anotaron operaciones por US$ 7.000 millones y agotaron el cupo habilitado por el Gobierno, lo que dejó afuera a todos los pequeños y medianos productores, que quedaron sin acceso a ese beneficio por la rapidez con que las empresas de mayor escala capturaron las ventajas del esquema de retenciones cero.

En el escrito compartido por Vaccarezza, el especialista responsabilizó directamente a la autoridad económica de la Nación vigente, imputando al ministro Luis Caputo entre otros, por la ausencia de controles al lanzamiento masivo de las DJVE bajo retenciones cero, y denunció que al no poner límites ni condiciones para la inscripción de operaciones, se volvió casi automático el “saqueo” en favor de las exportadoras.

Finalmente, Longoni advirtió que el gobierno de Milei podría apelar a la vieja Ley Martínez Raymonda para intentar revertir al menos las DJVE que se registraron sin respaldo real de granos, aunque dejó claro que no cree que el Ejecutivo esté dispuesto a usarla: “Este Gobierno no tiene interés en los productores, lo que le importa es el superávit fiscal y los dólares que pueda conseguir de corto plazo”, afirmó.