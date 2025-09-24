Detuvieron a un hombre que era buscado por un hecho de robo

Un hombre de 43 años fue detenido el martes por la tarde en la intersección de Pellegrini y Cortés.

Según informaron, el individuo fue interceptado por el personal del Comando de Patrulla que se encontraba realizando una recorrida por el lugar.

Al ser cursado por el centro de Despachos y Emergencias se constató que presentaba pedido de captura activa por una causa de "Robo Simple en Grado de Tentativa" emitida por el Juzgado de Garantías Nº 1 el 8 de septiembre.

Además, tenía un "Comparendo compulsivo" del 1 de septiembre bajo caratula de "Robo" por lo que se procedió con su detención.

El hombre fue trasladado y alojado en la sede policial.