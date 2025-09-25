Emiten alerta amarilla por fuertes vientos para este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por intensos vientos que afectará a Olavarría y la región durante la madrugada de este viernes.

Según detalló el organismo, "hasta el viernes 26 a la tarde, el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 80 km/h".

En tanto, por la noche, "el norte de La Pampa, noroeste de la Provincia de Buenos Aires, oeste de Santa Fe, Córdoba y sur de Santiago del Estero serán afectados por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h".