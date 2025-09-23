Fútbol Local: la fecha se cerró con empates en tres escenarios

La competencia oficial organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría completó la 7° fecha y fue con empates en tres escenarios.

Luego de la suspensión del pasado sábado por las malas condiciones climáticas, se jugaron los partidos reprogramados y fue sin festejos.

En el Tete Di Carlo, Espigas y El Fortín animaron un discreto partido donde ambos equipos jugaron a no perder. El equipo “Chacarero” tuvo la más clara en la primera mitad con un remate de Juárez que terminó en córner por la buena respuesta del arquero "Fortinero", pero la visita emparejó en los segundos 45 minutos y tuvo sus chances, primero con Riva y luego con Arce Ferreyra, pero ninguno pudo romper la paridad.

Donde sí hubo goles fue en el Pozo Serrano donde San Martín y Espigas terminaron igualados en 2 goles por bando en el partido de Primera División.

Por último, en el Buglione Martinese hubo duelo de equipos protagonistas en la tabla de posiciones y tampoco hubo ganador. Fue empate en 1 para Municipales siga siendo líder con dos puntos de ventaja ante sus inmediatos perseguidores.

Los resultados:

En Primera

San Martín 2 (Lucas Vera, Lisando Colo) – 2 (Joaquín Lamas, Franco Orsetti) Recalde

Espigas 0 – 0 El Fortín

Racing 1 (Gian Cataldi) – 1 (Andrés Ilekis) Municipales

En Reserva

San Martín 2 – 1 Recalde

Espigas – El Fortín (miércoles)

Racing 1 – 2 Municipales

Síntesis Espigas – El Fortín:

Estadio: Tete Di Carlo

Árbitro: Valentín Pompei

Espigas (0): Santiago Mónaco; Ernesto Giménez, Bautista Burghini, Mateo Rocha, Federico Bustos; Jesús Pal (F. Cariman), Gian Di Tommaso, Lucas Cantero (B. Pal), Agustín Juárez (M. Diribarne); Ezequiel Boado (J. Dotti), Lautaro Marín. DT- Pablo Burghini

El Fortín (0): Facundo Piecenti; Tomás Teves (A. Cisneros), Hugo Larregina, Uriel Ruiz, Paulo Ponce; Agustín Ruppel (C. Giménez), Bernardo Junger, Tomás López, Rodrigo Garro (A. Arce); Alejandro Bianciotto (L. Benito), Diego Riva (E. Maldonado). DT- Miguel Diorio

Amonestados: Burghini, Pal, J., Cantero (Esp.); Garro (EF)

Expulsados: No hubo

Goles: No hubo