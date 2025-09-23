La 6° fecha empezó con festejo del “Lobo” en Azul

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la máxima categoría local dio inicio a la 6° fecha con victoria para Pueblo Nuevo.

El “Lobo Verde” derrotó 67 a 46 a Chacarita en condición de visitante y sumó la segunda victoria en el certamen. Matías Menon con 17 puntos fue el goleador del partido.

Dominio total y absoluto tuvo el equipo dirigido por Cristian Sánchez que no tuvo mayores complicaciones para quedarse con la victoria y darle rodaje a todo el plantel.

La actividad continuará entre miércoles y viernes con partidos en los gimnasios de Ferro, Sport Club Trinitarios y San Martín.

Síntesis Chacarita – Pueblo Nuevo:

Estadio: Chacarita

Árbitros:

Chacarita (46): Acevedo (2), Schwab (10), Maica (7), Migliazzo (5), Girolami (6) -FI- Conte (0), Minichiello Herzovich (0), Urrutia (0), Pioli (2), Portillo (9), Hernández (0), Melo (5). DT- Martín Encinas

Pueblo Nuevo (67): Barsi (6), Carballo (6), Menon (17), Dupin (15), Alveza (9) -FI- Bucciarelli (0), Messina (10), Alonso (0), Alberca (4), Sánchez (0), Gisler Diorio (0), Toledo (0). DT- Cristian Sánchez

Parciales: 06 – 18; 28 – 37; 37 – 54 y 46 – 67