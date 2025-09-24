Las chicas desaparecidas en La Matanza fueron halladas muertas en un pozo séptico en Florencio Varela | Infoeme
Miércoles 24 de Septiembre 2025
Miércoles 24 de Septiembre 2025
 24 de Septiembre de 2025 | 11:32

Las chicas desaparecidas en La Matanza fueron halladas muertas en un pozo séptico en Florencio Varela

La Policía encontró los cadáveres en una vivienda a la que se llegó tras el análisis de una antena de celular. Hay cuatro detenidos. Siguen la pista de una banda narco de la villa 1-11-14 del Bajo Flores.

La Policía bonaerense confirmó este miércoles el hallazgo de los cuerpos de las jóvenes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), en el pozo séptico de una casa de Florencio Varela. Llegaron a ese lugar por el impacto del celular de una de las chicas en una antena de la zona.

Según el informe de la empresa de telefonía, el celular tuvo señal en la antena situada en Malta al 400, en el barrio Santa Rosa, de Florencio Varela. Los cuerpos fueron hallados descuartizados en el pozo cavado en el fondo de una casa en Jáchal y Chañar. También fue encontrada incendiada una camioneta similar a la que se registró en una cámara de seguridad como el vehículo al que subieron las tres jóvenes antes de su desaparición.

 

Detenidos
 

Hay cuatro personas arrestadas por el caso, entre ellos una pareja de nacionalidad peruana, que fue detenida en un hotel alojamiento de la zona. Se piensa que son los dueños de la casa allanada, mientras que la Policía detuvo a otras dos personas que estaban en la vivienda y que se habrían encargado de limpiar todo.

La nueva hipótesis del caso, investigada por el fiscal Gastón Dupláa, es que las mujeres habrían sido asesinadas en el lugar en el contexto de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también apuntaron los celulares de las víctimas. Brenda y Morena tenían 20 años. Lara, apenas 15. (DIB)

