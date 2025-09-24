Fútbol Femenino AFA: “Chechu” López sumó más minutos | Infoeme
Miércoles 24 de Septiembre 2025 - 19:40hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol Femenino
 - 24 de Septiembre de 2025 | 16:12

Fútbol Femenino AFA: “Chechu” López sumó más minutos

En la jornada del último martes, Ferro Carril Oeste completó una nueva presentación en el Torneo Clausura de Primera División Femenina y fue con más minutos para Sabrina López.

Foto: Prensa Ferro Carril Oeste

La delantera olavarriense sumó minutos por segundo partido consecutivo en Ferro que completó la 8° fecha del segundo torneo del año de la Asociación del Fútbol Argentino para la máxima categoría nacional.

 

En “La Quemita”, el “Verdolaga” no pudo ante Huracán y cayó 1 a 0 sumando su cuarta derrota del certamen. Sabrina López sumó minutos ingresando desde el banco a los 77´.

 

El próximo partido del equipo capitalino será el martes a las 15hs. en la Auxiliar de Caballito por la 9º y última fecha de la fase regular ante Independiente en un duelo directo por el pasaje a los Play-Off.

 

