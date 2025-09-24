Fútbol Femenino AFA: “Chechu” López sumó más minutos

La delantera olavarriense sumó minutos por segundo partido consecutivo en Ferro que completó la 8° fecha del segundo torneo del año de la Asociación del Fútbol Argentino para la máxima categoría nacional.

En “La Quemita”, el “Verdolaga” no pudo ante Huracán y cayó 1 a 0 sumando su cuarta derrota del certamen. Sabrina López sumó minutos ingresando desde el banco a los 77´.

El próximo partido del equipo capitalino será el martes a las 15hs. en la Auxiliar de Caballito por la 9º y última fecha de la fase regular ante Independiente en un duelo directo por el pasaje a los Play-Off.