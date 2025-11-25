Fútbol Menor: prosiguió otra fecha del Torneo Final | Infoeme
Martes 25 de Noviembre 2025 - 23:04hs
11°
Martes 25 de Noviembre 2025 - 23:04hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  deportes
 |  fútbol menor
 - 25 de Noviembre de 2025 | 22:02

Fútbol Menor: prosiguió otra fecha del Torneo Final

En la jornada de este martes se jugaron más partidos de una nueva fecha del Torneo Final reservado para las categorías formativas del fútbol olavarriense.

Foto: Lola Dos Santos

El último torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría jugó la 2° fecha y tuvo más cruces en la jornada de este martes.

 

En Hinojo y en Loma Negra se jugaron los partidos programados de la segunda fecha y fue con la disputa de seis duelos.

 

Embajadores y Ferro sumaron un poco más que las entidades locales, pero ninguno logró sumar de a tres en todos los cotejos.

 

Los resultados:

En Décima:

Hinojo 1 – 1 Embajadores

 

En Novena:

Hinojo 0 – 3 Embajadores

Loma Negra 0– 1 Ferro 

 

En Octava:

Hinojo 1 – 2 Embajadores

Loma Negra 2 – 1 Ferro 

 

En Séptima:

Loma Negra 2 – 4 Ferro 

 

