Fútbol Menor: prosiguió otra fecha del Torneo Final

El último torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría jugó la 2° fecha y tuvo más cruces en la jornada de este martes.
En Hinojo y en Loma Negra se jugaron los partidos programados de la segunda fecha y fue con la disputa de seis duelos.
Embajadores y Ferro sumaron un poco más que las entidades locales, pero ninguno logró sumar de a tres en todos los cotejos.
Los resultados:
En Décima:
Hinojo 1 – 1 Embajadores
En Novena:
Hinojo 0 – 3 Embajadores
Loma Negra 0– 1 Ferro
En Octava:
Hinojo 1 – 2 Embajadores
Loma Negra 2 – 1 Ferro
En Séptima:
Loma Negra 2 – 4 Ferro