El Superbike Bonaerense volvió a correr en el AMCO

En el autódromo del AMCO hubo actividad a pesar del alerta meteorológico y fue con la disputa de la 6° fecha del Campeonato del Superbike Bonaerense.

Numerosas motos de la Región llegaron a Olavarría para la disputa de la “Copa Primavera” que se completó a pesar de que la lluvia obligó varias reprogramaciones durante el fin de semana.

En lo que respecta a resultados, las categorías 300cc, 600/700cc y 1000cc. corrieron la 6° fecha con festejo para Hernán Buezas en la división de mayor cilindrada. En 600/700 la victoria fue para Mauro Tome y en 300, Mateo Mayorga fue el primero en completar las 15 vueltas.

Por último, en la categoría 250 cc. hubo doble fecha, en la 6° festejó Jorge Sirombra y en la 7° Mauro Schmid.