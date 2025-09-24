El Superbike Bonaerense volvió a correr en el AMCO | Infoeme
El Superbike Bonaerense volvió a correr en el AMCO

El pasado fin de semana, hubo una nueva fecha para el Superbike Bonaerense y fue con acción en el autódromo “Hermanos Emiliozzi” del AMCO.

En el autódromo del AMCO hubo actividad a pesar del alerta meteorológico y fue con la disputa de la 6° fecha del Campeonato del Superbike Bonaerense.

 

Numerosas motos de la Región llegaron a Olavarría para la disputa de la “Copa Primavera” que se completó a pesar de que la lluvia obligó varias reprogramaciones durante el fin de semana.

 

En lo que respecta a resultados, las categorías 300cc, 600/700cc y 1000cc. corrieron la 6° fecha con festejo para Hernán Buezas en la división de mayor cilindrada. En 600/700 la victoria fue para Mauro Tome y en 300, Mateo Mayorga fue el primero en completar las 15 vueltas.

 

Por último, en la categoría 250 cc. hubo doble fecha, en la 6° festejó Jorge Sirombra y en la 7° Mauro Schmid.

 

