Hallan tres cuerpos en Florencio Varela y analizan si son las chicas de La Matanza desaparecidas | Infoeme
Miércoles 24 de Septiembre 2025 - 11:16hs
Miércoles 24 de Septiembre 2025 - 11:16hs
Olavarría
Infoeme
 |  provinciales
 | 
 - 24 de Septiembre de 2025 | 10:54

Hallan tres cuerpos en Florencio Varela y analizan si son las chicas de La Matanza desaparecidas

Los cadáveres fueron encontrados en una vivienda a la que se llegó tras el análisis de una antena de celular. Hay cuatro detenidos.

La Policía bonaerense confirmó este miércoles el hallazgo de tres cuerpos en los allanamientos y rastrillajes por la búsqueda de las jóvenes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), en Florencio Varela. Llegaron a ese lugar por el impacto del celular de una de las chicas en una antena de la zona. Por el momento no se difundieron las identidades de los cadáveres.

Según el informe de la empresa de telefonía, el celular tuvo señal en la antena situada en Malta al 400, en el barrio Santa Rosa, de Florencio Varela. Los cuerpos fueron hallados descuartizados en un pozo cavado en el fondo de una casa en Jáchal y Chañar. También fue encontrada incendiada una camioneta similar a la que se registró en una cámara de seguridad como el vehículo al que subieron las tres jóvenes antes de su desaparición.

 

Detenidos
 

Hay cuatro personas arrestadas por el caso, entre ellos una pareja de nacionalidad peruana, que fue detenida en un hotel alojamiento de la zona. Se piensa que son los dueños de la casa allanada, mientras que la Policía detuvo a otras dos personas que estaban en la vivienda y que se habrían encargado de limpiar todo.

La nueva hipótesis del caso, investigada por el fiscal Gastón Dupláa, es que las mujeres habrían sido asesinadas en el lugar en el contexto de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también apuntaron los celulares de las víctimas. Brenda y Morena tenían 20 años. Lara, apenas 15. (DIB)

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME