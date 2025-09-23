Tenis profesional en Olavarría: ya se juega la “Copa Abierto La Pedrera”

Se puso en marcha la “Copa Abierto La Pedrera”, torneo profesional que reúne a los mejores 30 jugadores del país.

La “Copa Abierto La Pedrera” cuenta con la organización de la Asociación Argentina de Tenis y otorga puntos para el ranking profesional, además de una importante suma de dinero en premios.

En el transcurso de este martes dio inicio el cuadro principal del certamen con la primera decena de enfrentamientos que se extenderá hasta el próximo sábado.

La propuesta tiene además un carácter abierto a la comunidad ya que la entrada será libre y gratuita.