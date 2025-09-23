El “Muni Gym” con todo listo para colaborar con el Taller Crecer Juntos

El próximo sábado se realizará una nueva edición del encuentro de gimnasia organizado por el Municipio a través de la Subsecretaría de Deportes y se conoció que todo lo recaudado en la entrada será destinado al Taller Crecer Juntos.

Desde las 14:00 del próximo sábado, en el Maxigimnasio del Parque Guerrero, tendrá lugar una nueva edición del ya tradicional “Muni Gym” que donará todo lo recaudado al Taller Crecer Juntos, entidad de bien público que tiene como misión promover la inclusión e integración laboral de personas con discapacidad.

En la mañana de este martes, la secretaria de Desarrollo de la Comunidad Laura Gamberini junto al Subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet, visitaron la sede del Taller Crecer Juntos. Allí, fueron recibidos por la directora del establecimiento, Rosana Donegana, docentes e integrantes del taller, quienes se desempeñan en diferentes oficios: carpintería, costura y textil, pastas y panificados, artesanías.

En la actualidad, Crecer Juntos cuenta con una matrícula de 53 operarios/as, entre 23 a 76 años: en sede trabajan en los distintos talleres, donde todo lo producido se comercializa para recaudar fondos: también, realizan actividades deportivas y recreativas; comparten desayuno y almuerzo y colaboran con las tareas de limpieza y mantenimiento del espacio.

El "Muni Gym" será una presentación de entrada libre y gratuita, aunque se solicita para quienes lo deseen colaborar con la institución a través de transferencia virtual.

Fuente: Prensa Municipal