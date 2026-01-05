Estacionamiento Medido 2026: abrió el plazo para gestionar la renovación de la eximición

Desde la Coordinación de Estacionamiento Medido del Municipio de Olavarría se informa que hasta el día 31 de marzo se encuentra abierto el plazo para que usuarios/as frentistas y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) puedan tramitar la renovación de la eximición del pago para el período 2026.

Se aclara que la solicitud de la eximición, en caso de ser la primera vez, se puede gestionar durante todo el año.

Las personas interesadas deberán acercarse a la oficina situada sobre Rivadavia 2780, al lado del Teatro Municipal, en el horario de 8 a 17 horas. Por consultas, podrán comunicarse al 2284-653468.

Se recuerda que se puede disponer de la eximición de un vehículo por residente. A continuación se detalla la documentación a presentar:

Eximición por Discapacidad

Copia del Certificado Único de Discapacidad vigente.

Copia del título de propiedad automotor y/o Cédula identificación del automotor por el cual se solicita la exención. Fotocopia de DNI del titular del vehículo y de la persona con CUD.

Documentación que acredite el vínculo entre el titular del vehículo (en caso de no serlo) y la persona poseedora del CUD (certificado de nacimiento, matrimonio, convivencia, etc.)

Eximición por frentista residente