 23 de Septiembre de 2025

Primera Nacional: ganaron los tres equipos, pero jugó sólo uno

Ignacio Pietrobono fue el único olavarriense en una nueva fecha de la Primera Nacional que tuvo, después de muchas semanas, festejos para los tres equipos que cuentan con presencia local.

Mitre, Deportivo Maipú y Central Norte festejaron en la 32° fecha de la Primera Nacional que se completó el pasado fin de semana, pero sólo hubo presencia de uno de los representantes locales.

 

Ignacio Pietrobono fue el único de los futbolistas de Olavarría presentes en la segunda categoría del fútbol argentino que define los clasificados al Reducido.

 

El arquero fue titular en el triunfo del “Cruzado” ante Arsenal por 2 a 0 en Sarandí en un duelo clave por seguir en puestos de clasificación.

 

Por otro lado, también festejaron Mitre y Central Norte. El “aurinegro” venció 2 a 0 a Talleres en Santiago del Estero y Central Norte, en Salta, venció 2 a 1 a Chacarita pero no estuvieron ni Facundo Wiechniak ni Carlos Battigelli.

 

