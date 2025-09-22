Torneo Federal A: empezaron los Cuartos de Final | Infoeme
Torneo Federal A: empezaron los Cuartos de Final

Entre sábado y domingo dio comienzo una nueva instancia del Torneo Federal A y en búsqueda del ascenso, Deportivo Rincón y Club Ciudad de Bolívar ganaron.

La tercera categoría del fútbol argentino dio inicio a los Cuartos de Final y entre sábado y domingo se presentaron los equipos que cuentan con futbolistas olavarrienses en su plantel.

 

En la tarde el sábado, Deportivo Rincón hizo valer su localía y derrotó 2 a 1 a Sportivo San Francisco en el partido de ida de los Cuartos de Final.

 

En el “León” neuquino jugaron Agustín Osinaga y Nicolás Di Bello. Di Bello fue sustituido a los 79´.

 

Por otro lado, en la tarde del domingo, Club Ciudad de Bolívar se impuso en Formosa. Fue 1 a 0 ante San Martín sin la presencia de Mateo Guevara.

 

