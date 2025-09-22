Todo en marcha para una nueva edición de la “Fiesta de la Torta Frita” en Loma Negra

El Municipio de Olavarría invita a la comunidad de todo el Partido a ser parte de una nueva edición de la “Fiesta de la Torta Frita”, evento que se realizará este domingo 28 de septiembre en Loma Negra.

La actividad, organizada partir de la articulación de distintas áreas municipales y la Delegación de dicha localidad, contará con la participación de numerosas instituciones, que dispondrán stands de venta alrededor de la Plaza Libertad.

El evento se realizará desde las 14 horas, con una nutrida participación de artistas locales en el escenario principal, como así también la presencia de artesanos, emprendedores, cerveceros, además de inflables y un espacio dedicado para la diversión de los más chicos.

Cada institución participante será la encargada de elaborar sus tortas fritas con estilo propio, realizando la preparación y cocción en el lugar. Vale destacar que se contará con un stand donde se venderán tortas fritas aptas para personas celíacas.

Cronograma del escenario principal