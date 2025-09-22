Se inauguró la muestra “Mes del Grabado en Olavarría”

Este domingo en el Museo Dámaso Arce quedó inaugurada la muestra “Mes del Grabado en Olavarría”, la cual reúne el trabajo de siete artistas: Bernardo Andino, Eduardo Ayala, Cecilia Bax, Fernando García, Natalia Krivochen, Belén Küber y Lorena Rivas.

Si bien estaba prevista para el día sábado, finalmente debió posponerse a raíz de las condiciones climáticas que afectaron la realización de varias actividades.

La exposición se enmarca en la conmemoración del Museo Nacional de Grabado fundado en la ciudad de Bs. As en el año 1960, por iniciativa de Oscar Pécora, Irene Perrando y un grupo de entusiastas de dicha especialidad.

Para complementar la exhibición se presentan también obras patrimoniales de la institución, reuniendo así 30 obras en la sala 2 del Museo.

La muestra podrá ser recorrida en los siguientes horarios de apertura al público: martes a jueves de 8 a 12 y de 13 a 17; viernes de 8 a 12 y de 13 a 18, y sábados, domingos y feriados de 15 a 18.