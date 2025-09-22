Se abre la inscripción 2026 para Medicina y Enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud

La Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN informa que ya se encuentra abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2026 de las carreras de Medicina y Licenciatura en Enfermería.

El curso de ingreso tendrá una duración de cuatro semanas y comenzará en el mes de febrero de 2026, constituyendo una etapa fundamental y OBLIGATORIA de acompañamiento para quienes inician su formación universitaria en el ámbito de la salud.

Requisitos de inscripción

El procedimiento consta de dos pasos obligatorios:

Paso 1 – Preinscripción online

Disponible del 13 de octubre al 19 de diciembre de 2025.

Cabe destacar que, sin realizar este trámite, no podrá completarse la inscripción definitiva.

Paso 2 – Inscripción presencial

Se desarrollará en la Facultad del 1 al 26 de diciembre de 2025 y del 9 al 13 de febrero de 2026.

La documentación a presentar durante la inscripción incluye:

-Fotocopia del DNI.

-Foto de frente (solo rostro).

-Fotocopia del título secundario autenticada o, en su defecto, Certificado de Título en Trámite.

-Fotocopia de la partida de nacimiento.

-Planilla de Salud (descargar).

-Planilla de Preinscripción (correspondiente al Paso 1).

Formación de calidad para futuros profesionales de la salud

Con esta nueva convocatoria, la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN reafirma su compromiso en la formación de profesionales de la salud, consolidando una propuesta académica que articula planes de estudios innovadores con la investigación y la extensión universitaria.