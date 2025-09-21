Atletismo: concluyó la participación local en el Campeonato Nacional Sub20

Atletas olavarrienses volvieron a presentarse en Rosario donde se dio cita la competencia nacional para menores de 20 años y se subieron al podio.

Iñaki Arguindegui, Alfredo Ardiles y Agustín Bustos, con el acompañamiento de Jorge “Bobby” Bellinzoni, completaron sus presentaciones en el Estadio Jorge Newbery de Rosario.

Iñaki Arguindegui y Agustín Bustos integraron la posta de Provincia de Buenos Aires que en la prueba de 4x400, logró la medalla de oro con un tiempo de 3:25.04.

Además, Bustos fue finalista en la carrera de 400 metros con vallas y logró el 9° puesto con 2:03.19 y Arguindegui, luego de su podio en la jornada inaugural, corrió los 200 metros donde registró 23.39 para ser segundo en su serie.

Por último, Ardiles Alfredo en los 800 metros final por tiempo, logró el 9° puesto con 2:03.19.