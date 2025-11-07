Liga Pre-Federal: fuera de Olavarría, hubo derrotas para Estudiantes y Racing 

La competencia que otorga plazas para la Liga Federal y es organizada por la Federación Bonaerense de Básquet jugó la anteúltima fecha en la Zona Sur y fue con derrotas para los dos equipos de Olavarría.

En el Duggan Martignoni, Estudiantes cayó 71 a 65 ante Independiente. Federico Marín con 20 puntos fue el goleador.

Batalló el “Bataraz” en suelo serrano, dominó gran parte del tiempo y hasta llegó en ventaja en el tanteador a falta de pocos minutos, pero Independiente reaccionó a tiempo y sigue sumando triunfos que lo catapultan en la tabla de posiciones que ahora lo encuentra en el podio.

Además, en Coronel Suárez, Racing sumó su tercera derrota consecutiva al perder ante Deportivo Sarmiento. Fue 78 a 61 para la quinta caída “Chaira” en la temporada.

En un duelo donde los locales fueron superiores, Gino Sciamanna con 21 puntos fue el máximo anotador mientras que el elenco de Olavarría sintió la ausencia de Merchant y su aporte goleador.

Por otro lado, Alumni de Orense se aseguró uno de los dos lugares en la tercera categoría del básquet nacional a falta de una fecha al derrotar a Kimberley como local y llegar a 9 triunfos.

Síntesis Independiente – Estudiantes:

Estadio: Duggan Martignoni

Árbitros: Bianco, L. y García, R.

Independiente (71): San Martín (6), Ullua (3), Weisbeck (13), Zulberti (13), Arca (17) -FI- Gutkin (6), Lanusse (2), Lasarte (0), Di Salvo (11), Ojeda (0). DT- Emmanuel Hartstock

Estudiantes (65): Silveyra (3), Masson (2), Piccinelli (12), Dilascio (8), Marin (20) -FI- Lorenzo (3), Callegaro (0), Framiñan (17). DT- Mauricio Beltramella

Parciales: 15 – 18; 32 – 38; 46 – 54 y 71 – 65