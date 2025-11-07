Bochas: continuidad para los Torneos Oficiales

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” sigue adelante con su cronograma y durante la última semana se jugaron nuevas fechas de la competencia Oficial Individual en Damas y Caballeros.

La competencia que cierra oficialmente el calendario 2025 tuvo tres nuevas fechas para los Caballeros y dos para las Damas que definieron a las clasificadas a los Play-Off.

Además, el pasado fin de semana, en la cancha de sintético de Álvaro Barros, el Torneo Zonal de Tercetos de Segunda Categoría con derrota para la Selección de Olavarría.

El equipo local integrado por Rubén Giannoni, Alejandro Lamas, Thiago García y Ever Hammerschmidt, perdió en el cruce al mejor de tres partidos contra Bolívar. Fue victoria de la visita 15 a 5 en el primero, 15 a 10 para Olavarría en el segundo y en el tercer y definitivo, los bolivarenses se impusieron 15 a 6.

Por otro lado, en la tarde del viernes se presentó el Campeonato Provincial de Parejas Sub15 “Thiago García” que tendrá tres equipos locales.

Olavarría A estará conformado por Mateo Giles, Joaquín Paris y Juan Passarini; Olavarría B con Abril De Olaso, Valentín Alveira y Ariel González y Olavarría C se presentará con Raiquén Arce, Keyler Ledesma y Mia Palomeque.

Los resultados:

Damas

2° fecha:

Zona A:

Melina Mir (Fortín Tradicionalista) 1 – 12 Alejandra Mateucci (Pueblo Nuevo) 12

Irma Gherbi (Loma Negra)12 – 5 Silvia Battiato (Fortín Tradicionalista) 5

Zona B:

Jorgelina Ferreyra (Fortín Tradicionalista) 6 – 12 Fernanda López (Pueblo Nuevo)12

Libre: Natalia Berho (Loma Negra)

Zona C:

Florencia Vallejos (Pueblo Nuevo) 9 – 12 Erika Quinteros (Fortín Tradicionalista)12

Libre: Karina Urrutia (Loma Negra)

Zona D:

Gabriela Limardo (Pueblo Nuevo)12 – 8 Andrea Fischer (Fortín Tradicionalista)

Libre: Lorena López (Hinojo)

Zona E:

María Maíz (Pueblo Nuevo) 12 – 1 Natali Gadea (Fortín Tradicionalista)

Libre: Raquel Martínez (Hinojo)

Zona F:

Adriana Sáenz Buruaga (Fortín Tradicionalista) 12 – 7 Norma Bravo (La Amistad)

Libre: Leticia Taborda (El Fortín)

Zona G:

Adriana Cruz (Fortín Tradicionalista) 5 – 12 Eugenia Rodríguez (Pueblo Nuevo)

Libre: Vanina Rodríguez (La Amistad)

Zona H:

Vanesa Landoni (La Amista) 12 – 4 Carmen Ferreyra (El Fortín)

Libre: Josefina Aquerreta (Fortín Tradicionalista)

3° fecha:

Zona A

Melina Mir (Fortín Tradicionalista) 5 – 12 Irma Gherbi (Loma Negra)

Clasificadas:

1ra Alejandra Mateucci (Pueblo Nuevo)

2da Irma Gherbi (Loma Negra)

Zona B

Natalia Berho (Loma Negra) 12 – 3 Fernanda López (Pueblo Nuevo)

Clasificadas

1ra Natalia Berho (Loma Negra)

2da Jorgelina Ferreyra (Fortín Tradicionalista)

Zona C

Karina Urrutia (Loma Negra) 11 – 12 Erika Quinteros (Fortín Tradicionalista)

Clasificadas

1ra Erika Quinteros (Fortín Tradicionalista)

2da Florencia Vallejos (Pueblo Nuevo)

Zona D

Lorena López (Hinojo) 10 – 12 Andrea Fischer (Fortín Tradicionalista)

Clasificadas

1ra Gabriela Limardo (Pueblo Nuevo)

2da Andrea Fischer (Fortín Tradicionalista)

Zona E

Raquel Martínez (Hinojo) 0 – 12 Natali Gadea (Fortín Tradicionalista)

Clasificadas

1ro María Maíz (Pueblo Nuevo)

2da Natali Gadea (Fortín Tradicionalista)

Zona F

Leticia Taborda (El Fortín) 5 – 12 Norma Bravo (La Amistad)

Clasificadas

1ra Adriana Sáenz Buruaga (Fortín Tradicionalista)

2da Norma Bravo (La Amistad)

Zona G

Vanina Rodríguez (La Amistad) 8 – 12 Eugenia Rodríguez (Pueblo Nuevo)

Clasificadas

1ro Eugenia Rodríguez (Pueblo Nuevo)

2da Adriana Cruz (Fortín Tradicionalista)

Zona H

Carmen Ferreyra (El Fortín) 11 – 12 Josefina Aquerreta (Fortín Tradicionalista)

Clasificadas

1ra Vanesa Landoni (La Amistad)

2da Josefina Aquerreta (Fortín Tradicionalista)

Caballeros:

3° fecha:

Zona 1

Gabriel Mariano (Sierra Chica) 8 – 12 Nahuel Landaverría (Loma Negra)

Carlos Galván (Blanca Chica) 12 – 6 Nahue Landaverría (Loma Negra)

Nicolás Aquerreta (Fortín Tradicionalista) 0 – 12 Martín Orradre (Pueblo Nuevo)

Zona 2

Martín Ottogali (Sierra Chica) 4 – 12 Jorge Medina (Loma Negra)

Benjamín Olmedo (Fortín Tradicionalista) 10 – 12 Juan Pablo Notararigo (Pueblo Nuevo)

Zona 3

Juan Gaitán (Hinojo) 7 – 12 Emanuel Lis (La Amistad)

Thiago García (Álvaro Barros) 6 – 12 Gastón Tisera (San Martín)

Zona 4

Cristian Vera (Hinojo) 12 – 6 Juan Cruz Lis (La Amistad)

José Velázquez (San Martín) 9 – 12 Rubén Giannoni (Álvaro Barros)

Interzonal

Gilberto Olmedo (El Fortín) 2 – 12 Carlos Galván (Blanca Chica)

Edgardo Salguero (El Fortín) 6 – 12 Hugo Gosella (Blanca Chica)

4° fecha:

Zona 1

Nicolás Aquerreta (Fortín Tradicionalista) 12 – 10 Gabriel Mariano (Sierra Chica)

Nahuel Landaverría (Loma Negra) 12 – 1 Carlos Galván (Blanca Chica)

Zona 2

Jorge Medina (Loma Negra) 12 – 6 Hugo Gocella (Blanca Chica)

Benjamín Olmedo (Fortín Tradicionalista) 12 – 5 Martín Ottogali (Sierra Chica)

Zona 3

Gastón Tisera (San Martín) 10 – 12 Juan Gaitán (Hinojo)

Emanuel Lis (La Amistad) 12 – 0 Edgardo Salguero (El Fortín)

Zona 4

Juan Cruz Lis (La Amistad) 12 – 10 Francisco Olmedo (El Fortín)

José Velázquez (San Martín) 8 – 12 Cristian Vera (Hinojo)

Interzonal

Martín Orradre (Pueblo Nuevo) 12 – 5 Thiago García (Álvaro Barros)

Juan Pablo Notararigo (Pueblo Nuevo) 12 – 3 Rubén Giannoni (Álvaro Barros)

5° fecha:

Zona 1

Carlos Galván (Blanca Chica) 12 – 9 Nicolás Aquerreta (Fortín Tradicionalista)

Gabriel Mariano (Sierra Chica) 12 – 5 Martín Orradre (Pueblo Nuevo)

Zona 2

Martín Ottogali (Sierra Chica) 9 – 12 Juan Pablo Notararigo (Pueblo Nuevo)

Hugo Gocella (Blanca Chica) 7 – 12 Benjamín Olmedo (Fortín Tradicionalista)

Zona 3

Gilberto Olmedo (El Fortín) 7 – 12 José Velázquez (San Martín)

Edgardo Salguero (El Fortín) 2 – 12 Rodolfo Serantes (San Martín)

Zona 4

Juan Gaitán (Hinojo) 0 – 12 Thiago García (Álvaro Barros)

Cristian Vera (Hinojo) 12 – 5 Rubén Giannoni (Álvaro Barros)

Interzonal

Nahuel Landaverría (Loma Negra) 4 – 12 Emanuel Lis (La Amistad)

Jorge Medina (Loma Negra) 9 – 12 Juan Cruz Lis (La Amistad)

Fuente: Diego Clar