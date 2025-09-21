Javier Milei rumbo a Estados Unidos: este lunes se reúne con Georgieva y el martes, con Trump

El presidentey el ministro de Economía,, mantendrán este lunes una reunión con la directora del. El encuentro forma parte de la agenda de la comitiva oficial del Gobierno en, en un contexto marcado por la tensión cambiaria y la fuerte utilización de reservas del

El viaje de Milei se enmarca en su participación, por segundo año consecutivo, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, su agenda incluye varias actividades paralelas a la cita multilateral. Además del encuentro con Georgieva, el Presidente tiene previstos contactos bilaterales con el mandatario estadounidense Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, así como una cena con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Con la crisis financiera como telón de fondo, el Gobierno argentino busca avanzar en un respaldo económico de parte del Tesoro norteamericano.

El viaje de Javier Milei a Estados Unidos

Milei viajará este domingo por la noche y, tras aterrizar en Nueva York el lunes, se encontrará primero con el economista Alberto Ades. Luego, a partir de las 18 está prevista la reunión con Georgieva, en la que también participarán el canciller Gerardo Werthein, Caputo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.

La actividad continuará el martes, cuando a las 10.45 Milei asista a la intervención de Trump en el Debate General de la 80ª Asamblea General de la ONU. Posteriormente, a las 12.45, tendrá una reunión bilateral con el presidente norteamericano y, por la noche, participará de una recepción ofrecida justamente por el anfitrión.

El miércoles será el turno de la exposición de Milei en la ONU y, más tarde, recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, en una ceremonia encabezada por Scott Bessent. El jueves, mantendrá la reunión con Netanyahu y recibirá el Premio de la organización B’nai B’rith. También se encontrará con Donald S. Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío, y con Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano.

El regreso a la Argentina está previsto para el viernes a las 8.30. (DIB)