Luis Caputo acusó a la oposición de tratar "de voltear al Presidente"

Tras el revés que recibió el Gobierno por las leyes de financiamiento universitario y del Hospital Garrahan, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la sesión que tratará el rechazo al veto de Javier Milei a la ley de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) y lanzó: “Están tratando de voltear al Presidente”.

“El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al Presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia”, escribió este jueves en su cuenta de la red social X. Y añadió: “Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo. Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre".

De esta forma, el ministro aprovechó para llamar a votar en las elecciones del próximo 26 de octubre en el marco del debate del rechazo de la ley que obliga al Poder Ejecutivo a coparticipar con las provincias los ATN, una norma impulsada en julio de este año por los mandatarios de los 24 distritos.

Con el veto a la ley de reparto de ATN, que firmó Milei hace una semana, el Ejecutivo volvió a tensar la relación con los gobernadores a pesar de que había expresado su intención de recomponer el vínculo y formar una Mesa Federal junto a los mandatarios provinciales, tras la contundente derrota en la elección bonaerense.

El Senado, por ser la Cámara de origen, arrancará con el debate para insistir con la ley de ATN que al no tener dictamen exige el apoyo de los dos tercios de los presentes para habilitar su tratamiento sobre tablas como para su aprobación. (DIB)