Aerolíneas Argentinas lanza un 10% de descuento en vuelos domésticos

Aerolíneas Argentinas anunció una promoción especial que durará toda una semana: hasta el domingo 28 de septiembre, los pasajeros podrán acceder a un 10% de descuento en todos los vuelos dentro del país.

Según indicó la aerolínea de bandera en un comunicado, “el principal atractivo es que la promoción no tiene límite de fecha de viaje, lo que permite a los clientes aprovechar el beneficio incluso para programar sus vacaciones de verano”.

La promoción estará disponible a través de la web oficial y la app de la compañía, y se aplicará sobre las tarifas vigentes al momento de la compra.

Turismo nacional

“Con esta acción, Aerolíneas Argentinas refuerza su compromiso de ofrecer más oportunidades para recorrer los principales destinos turísticos del país, incentivando el turismo nacional y la conectividad entre provincias”, cierra el comunicado.

El anuncio del descuento para viajes domésticos llega después de críticas de sectores opositores al Gobierno que reclaman que la aerolínea promocionaba “el turismo hacia el exterior más que el interno”. (DIB)