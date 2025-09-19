Detuvieron a un hombre acusado de robo y tres hechos de hurto

El personal de la Comisaría Primera detuvo a un joven de 26 años acusado de varios hechos de hurto y robo.

Durante la jornada del jueves, los efectivos realizaron un operativo en las inmediaciones del domicilio del hombre en Chacabuco y San Martín.

En este marco, el joven fue detenido por "Hurto simple - tres hechos-; violación de domicilio; daño agravado por haber sido ejecutado en bien de uso público; robo simple en grado de tentativa; desobediencia y resistencia a la autoridad".

El detenido fue trasladado y alojado en la sede de la Comisaría Segunda a la espera de que se libere un cupo en unidad penitenciaria. El hecho cuenta con la intervención del Juzgado Correccional.