En un megaoperativo, detuvieron a un joven

Un hombre de 25 años fue detenido en el transcurso del jueves tras un operativo de allanamiento en varios domicilios de la ciudad.

El sujeto era investigado por haber cometido dos robos agravados, uno de ellos con escalamiento y otro con efracción.

La investigación se inició el 23 de abril de este año, cuando una persona denunció que desconocidos habían ingresado a su casa en la calle Cortés al 4000. Allí, los ladrones forzaron un vidrio de una puerta balcón y se llevaron varias herramientas.

A partir de la denuncia, el Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría Segunda comenzó a realizar tareas de investigación.

El avance clave en la causa se logró cuando el informe de la Coordinación Científica Regional Atlántica confirmó que las huellas dactilares encontradas en la escena del crimen coincidían con las del imputado, identificado como Matías Ezequiel Juárez.

Con esta evidencia, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento y detención.

Se llevaron a cabo registros simultáneos en cuatro domicilios: uno en calle Aguilar al 600, otro en calle 12 al 3500, y dos más en calle 10 al 3900, donde se localizó al individuo.

El operativo contó con la participación de efectivos de la Comisaría Primera, la Sub DDI, la UPPL, la Comisaría de la Mujer y la Familia, las Subcomisarías de Sierras Bayas y Loma Negra, y el grupo GAD.

El imputado fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la UFI N° 10, subrogada por fiscal Mariela Viceconte.