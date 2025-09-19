Patín Carrera: olavarrienses competirán en Uruguay

En Ciudad de la Costa tendrá lugar un festejo particular por el “Día de la Primavera” y se correrá una maratón que tendrá presencia olavarriense.

En la rambla general Liber Seregni y con la organización de Shifters se llevará a cabo la competencia en diferentes categorías y la delegación de Olavarría representará a El Provincial.

La delegación local, en su gran mayoría, sumará su primera experiencia internacional. En la jornada del sábado se realizará la acreditación y la jornada dominical estará reservada para las diferentes competencias.

Los competidores entrenador por la profesora Natalia Istrillarte, correrán desde los 2 kilómetros hasta los 21K dependiendo su categoría.

En la distancia menor, con apenas 6 años debutará Emily Habitante y en los 21K, Marcelo Rannucci representará a la Ciudad. Además, correrán Javier Barreto, acompañado por Alejandra Barrios, Carolina Lazarte, Mariela Buzadas, Nahiara Gallastegui y Natalia Istillarte en 6K y Valentina Tancredi, Lourdes Leal y Eduardo Ferreyra en 12.