Viernes 19 de Septiembre 2025 - 20:56hs
19°
Viernes 19 de Septiembre 2025 - 20:56hs
Olavarría
19°
 - 19 de Septiembre de 2025 | 17:20

Patín Carrera: olavarrienses competirán en Uruguay

En el transcurso del fin de semana, atletas de Olavarría se presentarán en Uruguay en una Marathon.

En Ciudad de la Costa tendrá lugar un festejo particular por el “Día de la Primavera” y se correrá una maratón que tendrá presencia olavarriense.

 

En la rambla general Liber Seregni y con la organización de Shifters se llevará a cabo la competencia en diferentes categorías y la delegación de Olavarría representará a El Provincial.

 

La delegación local, en su gran mayoría, sumará su primera experiencia internacional. En la jornada del sábado se realizará la acreditación y la jornada dominical estará reservada para las diferentes competencias.

 

Los competidores entrenador por la profesora Natalia Istrillarte, correrán desde los 2 kilómetros hasta los 21K dependiendo su categoría.

 

En la distancia menor, con apenas 6 años debutará Emily Habitante y en los 21K, Marcelo Rannucci representará a la Ciudad. Además, correrán Javier Barreto, acompañado por Alejandra Barrios, Carolina Lazarte, Mariela Buzadas, Nahiara Gallastegui y Natalia Istillarte en 6K y Valentina Tancredi, Lourdes Leal y Eduardo Ferreyra en 12.

 

