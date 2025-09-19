Benito Juárez: entran a un campo, atan y golpean a un hombre y se llevan armas y una camioneta | Infoeme
Viernes 19 de Septiembre 2025 - 15:15hs
Viernes 19 de Septiembre 2025 - 15:15hs
Olavarría
Infoeme
 |  policiales
 | 
 - 19 de Septiembre de 2025 | 14:21

Benito Juárez: entran a un campo, atan y golpean a un hombre y se llevan armas y una camioneta

Sucedió en horas de la tarde del jueves en un establecimiento rural a unos 30 kilómetros de la cabecera del partido. La Policía busca a los responsables.

Un violento asalto ocurrió este jueves por la tarde en un establecimiento rural ubicado a unos 30 kilómetros de Benito Juárez, donde al menos cuatro delincuentes sorprendieron a un hombre de 55 años, lo golpearon y lo dejaron atado a una silla. Los ladrones se llevaron dinero, armas de fuego, animales y una camioneta, y permanecen prófugos.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 18.30 en el campo “Tío José”, en el Cuartel III del partido de Benito Juárez, sobre el kilómetro 108 de la Ruta Provincial 86 en dirección a Necochea.

 

Atado y amedrentado
 

La víctima, identificada como Germán Cisilino, estaba en el galpón cuando fue reducido por los delincuentes, quienes lo obligaron a ingresar a la vivienda. Allí lo ataron de pies y manos a una silla y le exigieron dinero en efectivo y dólares.

Mientras tres de los asaltantes revolvían la casa en busca de dinero, un cuarto permanecía afuera como “campana”, atento a la cercanía de la ruta y al monte que rodea la vivienda. En un momento, los ladrones efectuaron un disparo intimidatorio para presionar a la víctima a revelar dónde guardaba dinero.

Los delincuentes abandonaron el lugar recién pasadas las 21. Cisilino logró liberarse y pedir ayuda por teléfono fijo, ya que su celular había sido robado.

 

El botín
 

Según la denuncia, los ladrones huyeron con una camioneta Toyota Hilux, tres corderos que estaban en un freezer, y varias armas de fuego y municiones.

Además, se llevaron alrededor de 400 mil pesos en efectivo, algunos dólares y el teléfono celular de Cisilino.

 

Investigación en curso
 

La causa quedó en manos de la UFI N°11 sede Tandil, a cargo del fiscal Norberto Adrián Peiretti, del Departamento Judicial de Azul, que investiga el hecho caratulado como “robo agravado”.

Por el momento, no hay detenidos y la Policía trabaja en la recolección de pruebas para dar con los autores del hecho. (DIB)

