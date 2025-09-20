Un bolivarense falleció tras volcar con su camioneta en la ruta 205 | Infoeme
Un bolivarense falleció tras volcar con su camioneta en la ruta 205

Pasó a media mañana de este sábado. La víctima fue identificada como Edberto Rodolfo Fuentes, de 67 años.

Foto: Diario La Mañana de Bolívar

Este sábado por la mañana, bajo el temporal de lluvia, un hombre perdió la vida al volcar la camioneta que manejaba en la Ruta Nacional 205.

El accidente ocurrió en el kilómetro 287, a pocos metros de La Nicolasa. El rodado Ford Ranger era manejado por el bolivarense Edberto Rodolfo Fuentes, de 67 años, quien viajaba solo y falleció en el acto.

Las causas que ocasionaron el siniestro aún son materia de investigación, pero se presume que el resbaladizo estado de la calzada pudo haber sido el detonante del accidente que no involucró a terceros. En efecto, prácticamente en simultáneo, otro siniestro se dio en la misma carretera y con escasos kilómetros de distancia. Fue un Volkswagen Gol Trend que, a la altura de la localidad de Unzué, despistó sin ocasionar consecuencias gravosas.

Equipos de emergencia se trasladaron al lugar del accidente donde falleció Fuentes, y hubo un incesante trabajo para retirar al occiso del habitáculo, donde había quedado atrapado.

Se destacó el operativo policial, a cargo del comisario Pedro Poveda, y el apoyo de la Dirección de Defensa Civil. Asimismo, arribó a escena una ambulancia del servicio 107 y una dotación de Bomberos Voluntarios. Se aguardó también, por la llegada de la Policía Científica.

Fuente: Diario La Mañana de Bolívar

