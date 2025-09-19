Fútbol Local: arrancó la 7° fecha del Torneo Oficial con goleada “Carbonera” | Infoeme
Fútbol Local: arrancó la 7° fecha del Torneo Oficial con goleada “Carbonera”

En la noche de este viernes comenzó la disputa de una nueva fecha del Torneo Oficial “José `Tito´ Alonso” y fue con goleada para Ferro.

Fotos: Verito Fotografías

El Torneo Oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría dio inicio a la 7° fecha y en el Tete Di Carlo, ganó Ferro.

 

El “Carbonero” venció 4 a 0 a Colonias y Cerros en la cancha sintética del Club Embajadores. En la Reserva Sub21, fue empate 3 a 3 entre el “Tricolor” y Ferro.

 

 

Iván Leal, Nicolás Lareu en dos oportunidades y Lautaro Quinteros marcaron los goles en el equipo dirigido por Gustavo Liggerini que sumó su cuarto triunfo.

 

La programación continuará con tres partidos en la jornada del sábado si el clima acompaña.

 

