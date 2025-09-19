Fútbol Local: arrancó la 7° fecha del Torneo Oficial con goleada “Carbonera”

El Torneo Oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría dio inicio a la 7° fecha y en el Tete Di Carlo, ganó Ferro.

El “Carbonero” venció 4 a 0 a Colonias y Cerros en la cancha sintética del Club Embajadores. En la Reserva Sub21, fue empate 3 a 3 entre el “Tricolor” y Ferro.

Iván Leal, Nicolás Lareu en dos oportunidades y Lautaro Quinteros marcaron los goles en el equipo dirigido por Gustavo Liggerini que sumó su cuarto triunfo.

La programación continuará con tres partidos en la jornada del sábado si el clima acompaña.