Sabado 20 de Septiembre 2025
Olavarría
 |  deportes
 |  Fútbol Local
 |  Veteranos
 20 de Septiembre de 2025

Jornada sabatina sin fútbol por malas condiciones climáticas

Las actividades programadas de la Liga de Fútbol y de la Liga Sénior de Olavarría fueron suspendidas debido a las malas condiciones climáticas.

En las primeras horas del día se fueron confirmando las postergaciones de las actividades que debían completarse en el transcurso del sábado debido al alerta meteorológica vigente sobre la Ciudad. 

 

La primera suspensión fue la de la Liga Sénior de Olavarría que definió que las tres categorías se queden sin jugar la continuidad del Torneo Clausura.

 

Luego, la Liga de Fútbol de Olavarría se vio obligada a suspender los duelos de Primera División, Reserva y Femenino. La actividad del Torneo Oficial "José Antonio `Tito´ Alonso" había iniciado en la noche del viernes y debía concluir el próximo lunes.

 

No se jugarán Racing vs Municipales, sin fecha aún de disputa, Espigas vs El Fortín que pasó al martes desde las 19:00 en Primera en el Tete Di Carlo y San Martín vs Recalde que también irá el martes desde 19:30 en la máxima categoría y dos horas antes en Sub21.

 

Por último, tampoco se jugará el Torneo Oficial de la Primera B en la tarde del domingo para preservar los caminos rurales.

 

