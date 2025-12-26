Margonari y Fiscella, integrantes de la Comisión Directiva de la Federación Provincial de Billar

Omar Nicolás Margonari y Leonardo Fiscella integran la nueva Comisión Directiva de la Federación Bonaerense de Billar.
La Federación Provincial de Billar 2026 confirmó sus nuevas autoridades y mientras es presidida por el jugador de Henderson Sandro Severo, cuenta con dos deportistas del Club Español de Olavarría.
Omar Nicolás Margonari es el nuevo secretario de la entidad regulatoria y Leonardo Fiscella, uno de los vocales.
Las funciones dirigenciales se extenderán durante todo el 2026.
La Comisión Directiva:
Presidente: Severo Sandro
Secretario: Margonari Omar Nicolás
Tesorero: Barbería Guillermo
Vocales titulares:
Micheli Félix
Fiscella Leonardo
Sánchez Jorge
Vocales suplentes:
Muñoz Edgardo
Pastor Ariel
Domínguez Claudio