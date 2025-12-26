Margonari y Fiscella, integrantes de la Comisión Directiva de la Federación Provincial de Billar | Infoeme
Viernes 26 de Diciembre 2025 - 14:19hs
37°
Viernes 26 de Diciembre 2025 - 14:19hs
Olavarría
37°
Infoeme
 |  deportes
 |  5 quillas
 - 26 de Diciembre de 2025 | 12:28

Margonari y Fiscella, integrantes de la Comisión Directiva de la Federación Provincial de Billar

Semanas atrás quedó conformada la nueva Comisión Directiva de la Federación Bonaerense de Billar y los olavarrienses Omar Nicolás Margonari y Leonardo Fiscella son parte.

Foto: ilustrativa

Omar Nicolás Margonari y Leonardo Fiscella integran la nueva Comisión Directiva de la Federación Bonaerense de Billar.

 

La Federación Provincial de Billar 2026 confirmó sus nuevas autoridades y mientras es presidida por el jugador de Henderson Sandro Severo, cuenta con dos deportistas del Club Español de Olavarría.

 

Omar Nicolás Margonari es el nuevo secretario de la entidad regulatoria y Leonardo Fiscella, uno de los vocales.

 

Las funciones dirigenciales se extenderán durante todo el 2026.

 

La Comisión Directiva:

Presidente: Severo Sandro

Secretario: Margonari Omar Nicolás

Tesorero: Barbería Guillermo

Vocales titulares:

Micheli Félix

Fiscella Leonardo

Sánchez Jorge

Vocales suplentes:

Muñoz Edgardo

Pastor Ariel

Domínguez Claudio

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME