Speedway: hay locales en el Campeonato Internacional 

Cristian Zubillaga y Thiago Mensi representan a Olavarría en el Campeonato Internacional de Speedway que tuvo acción en Bahía Blanca y Daireaux.

En la categoría principal de 500 cc., Cristian Zubillaga volvió a ser uno de los protagonistas tras su participación en el Mundial con la Selección Argentina.

El olavarriense, ganador en una de las series de la fecha inaugural, logró subirse al podio en la segunda presentación y marcha tercero en la tabla de posiciones con 32 puntos.

El británico Drew Kemp -ganador de la última cita disputada en Daireaux- con 38 puntos es el líder del campeonato en la división principal del certamen y es escoltado por Facundo Albín (se llevó la final de la primera cita) con 36 y el representante local. En cuarto está Eber Ampugnani con 30 unidades.

Además, en la categoría de 200cc, Thiago Mensi fue uno de los pilotos presentes en la fecha inaugural que tuvo lugar en Bahía Blanca donde se dará la continuidad del certamen durante el próximo domingo.