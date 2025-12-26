Un camionero olavarriense involucrado en un choque en la Ruta 3

Este viernes se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 291 de la Ruta Nacional Nº 3, donde por causas que se tratan de establecer se rozaron un camión y un automóvil.

En el vehículo de menor porte viajaban cinco personas, oriundas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes debieron ser trasladadas al Hospital Municipal para ser evaluadas por personal médico.

En tanto, en el camión circulaba únicamente el conductor, oriundo de Olavarría, quien resultó ileso. De acuerdo a las primeras informaciones, el automóvil habría rozado lateralmente un neumático del camión, se despistó y terminó impactando contra una alcantarilla.

El siniestro fue protagonizado por un automóvil Toyota Corolla conducido por Celinda Lucerina Álvarez Boquez (53), quien viajaba acompañada por Juan Ignacio Millán (22), Javier Pablo Hryb (52), Magdalena Hryb Álvarez (17) y Guadalupe Hryb (21). Todos los ocupantes fueron trasladados al nosocomio local.

El otro vehículo involucrado fue un camión Mercedes Benz 1634 conducido por Walter Oscar D’Angelo (62), domiciliado en Olavarría, quien no presentó lesiones.

En el lugar trabajaron los servicios de emergencia, personal de Policía Vial y agentes de Corredores Viales, abocados a la asistencia de los involucrados y a ordenar el tránsito, el cual permaneció liberado.

Fuente: Noticias de Azul