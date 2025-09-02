Reserva AFA: Bautista Biondi marcó su primer gol en la categoría | Infoeme
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Inferiores AFA
 - 2 de Septiembre de 2025 | 22:08

Reserva AFA: Bautista Biondi marcó su primer gol en la categoría

En el transcurso de la pasada semana se completó una nueva fecha del Torneo Clausura de la División Reserva AFA y se destacó el primer gol en la categoría de Bautista Biondi.

Foto: prensa Aldosivi // CAE

A pesar de la poca presencia olavarriense, la Reserva AFA completó la 7° fecha durante la última semana en todo el territorio nacional.

 

Bautista Biondi fue el futbolista olavarriense que se destacó ya que anotó su primer gol en la categoría en la derrota de Aldosivi frente a Boca Juniors por 2 a 1. Además, en Mar del Plata, estuvieron Lucio Falasco como titular en el “Tiburón” y Mateo Mendía en el "Xeneize".

 

Además, San Lorenzo igualó 0 a 0 ante Ferro Carril Oeste sin Mateo Clemente y Barracas Central perdió 2 a 0 en Rosario ante Newell´s, sin Martín Ferreyra en el inicial.

 

 

Por otro lado, Agustín Vitale, categoría 2012, estuvo realizando una prueba intensiva en Boca Juniors. A su vez, Bruno Ferraro, también categoría 2012 es seguido de cerca por el "Xeneize".

