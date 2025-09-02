El Municipio impulsa actividades de prevención y promoción de la salud

En atención primaria de la salud no sólo se presta servicio en caso de enfermedad, sino que también se trabaja desde la prevención y la promoción de hábitos saludables, por medio de distintas campañas tendientes a mejorar nuestra calidad de vida.

En este marco, la Subsecretaría de Atención Primaria de Salud del Municipio impulsa una jornada de neumonología, a realizarse el jueves 2 de octubre desde las 09:00 horas en el CAPS N° 18, que funciona en la sede del Servicio Municipal Territorial N° 2 (Alberdi y Coronel Suárez).

En esta ocasión, se realizarán Espirometrías y charlas sobre los riesgos del cigarrillo electrónico y el cigarrillo tradicional.

La jornada estará a cargo de profesionales de dicho centro de Salud y neumonólogos del Servicio de Neumonología del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.

El tabaquismo representa una de las principales causas de morbimortalidad en todo el mundo. El consumo de tabaco es la principal causa de defunción por enfermedades no transmisibles como las cardiopatías, las neumopatías y el cáncer. El tabaco mata no sólo a sus consumidores, sino también a personas no fumadoras expuestas al humo de tabaco ajeno.

Por tal motivo es de suma importancia la concientización en relación a los peligros que insume el consumo de tabaco en perjuicio de nuestra salud.