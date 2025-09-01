La lluvia fue protagonista en las carreras con locales | Infoeme
Lunes 01 de Septiembre 2025 - 20:50hs
Lunes 01 de Septiembre 2025 - 20:50hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Turismo Pista
 |  Turismo 4000 Argentino
 - 1 de Septiembre de 2025 | 20:46

La lluvia fue protagonista en las carreras con locales

El pasado fin de semana, las malas condiciones climáticas en todo el territorio nacional fueron protagonistas de las presentaciones de los olavarrienses en varios escenarios.

Foto: prensa APTP

En Río Cuarto tuvo lugar la continuidad del Turismo Pista con cinco representantes de Olavarría y en La Plata, Nicolás Villamayor tuvo un fin de semana para el olvido en el Turismo 4000 Argentino.

 

En el autódromo de Río Cuarto, las tres categorías del Turismo Pista corrieron la 7° fecha del calendario y nuevamente se volvió a lucir Nicolás Benito que finalizó 3° en la Final de la Clase 1 y es el nuevo líder de la competencia. Además, en la división menor, Michael Boccagni finalizó 11° y Nicolás Rojas no pudo completar la carrera por un despiste.

 

En la Clase 2, ni Valentino Spinella ni Gabriel Melián pudieron ver la bandera a cuadros y no hubo pilotos de Olavarría en la Clase 3.

 

Por otro lado, en el Turismo 4000 Argentino no fue una buena fecha para Nicolás Villamayor que terminó 13° en el autódromo de La Plata y cedió la punta del campeonato que ahora es de Juan Urbieta, ganador de la Final del pasado domingo.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME