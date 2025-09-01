La lluvia fue protagonista en las carreras con locales

En Río Cuarto tuvo lugar la continuidad del Turismo Pista con cinco representantes de Olavarría y en La Plata, Nicolás Villamayor tuvo un fin de semana para el olvido en el Turismo 4000 Argentino.

En el autódromo de Río Cuarto, las tres categorías del Turismo Pista corrieron la 7° fecha del calendario y nuevamente se volvió a lucir Nicolás Benito que finalizó 3° en la Final de la Clase 1 y es el nuevo líder de la competencia. Además, en la división menor, Michael Boccagni finalizó 11° y Nicolás Rojas no pudo completar la carrera por un despiste.

En la Clase 2, ni Valentino Spinella ni Gabriel Melián pudieron ver la bandera a cuadros y no hubo pilotos de Olavarría en la Clase 3.

Por otro lado, en el Turismo 4000 Argentino no fue una buena fecha para Nicolás Villamayor que terminó 13° en el autódromo de La Plata y cedió la punta del campeonato que ahora es de Juan Urbieta, ganador de la Final del pasado domingo.