El Acto por el Día del Inmigrante se realizará en Loma Negra

El Municipio y la Casa de Cultura y Turismo de Loma Negra invitaron a participar del Acto por el Día del Inmigrante que se llevará cabo este jueves a las 14:30 en la Plaza de los Inmigrantes de la localidad.

Según detallaron, la jornada contará con la participación de autoridades municipales, concejales, representantes de instituciones, entidades, agrupaciones de la comunidad, delegaciones educativas y de la Unión de Colectividades de Olavarría.

En el Partido de Olavarría, inmigrantes de distintas nacionalidades forjaron en base al trabajo, el esfuerzo y la dedicación, sus vidas y las de sus seres queridos, y perduran en la actualidad sus tradiciones, la música, las recetas compartidas, la forma en que nos relacionamos.

Esta fecha es una oportunidad para honrar a los inmigrantes por su aporte histórico y cultural, y celebrar también el espíritu abierto y solidario que caracteriza a nuestra nación. La fusión de diversas culturas, tradiciones y costumbres ha construido una identidad nacional amplia y llena de matices.

Cada 4 de septiembre, este encuentro nos convoca con el propósito de perpetuar y homenajear a quienes, persiguiendo sus sueños hicieron crecer nuestra Nación.

En el marco del acto protocolar se colocará una ofrenda floral y habrá palabras alusivas de autoridades municipales y referentes de colectividades.

Cabe destacar que en el marco del Mes del Inmigrante habrá diferentes actividades: ciclo de cine en el Museo Hogar Loma Negra, charla, feria gastronómica, música, danzas y una muestra estática con objetos y trajes típicos de las colectividades, en el Centro Cultural San José.