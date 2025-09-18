Los gauchos peregrinos iniciaron su viaje hacia la Basílica de Luján | Infoeme
Jueves 18 de Septiembre 2025 - 17:46hs
Jueves 18 de Septiembre 2025 - 17:46hs
Olavarría
Infoeme
 comunidad
 18 de Septiembre de 2025 | 16:53

Los gauchos peregrinos iniciaron su viaje hacia la Basílica de Luján

La peregrinación comenzó en las primeras horas de la mañana desde el centro de la ciudad. Se realizó una ceremonia religiosa  y la bendición de la imagen de la virgen de Luján en la parroquia San José.

En las primeras horas de este jueves una nutrida agrupación de gauchos peregrinos inició desde el centro de la ciudad su peregrinación hacia la Basílica de Luján.

Cerca de las 8 horas arribaron al Paseo Jesús Mendía donde fueron recibidos por el párroco Sebastián Briscioli y el intendente Maximiliano Wesner, quien saludó a los integrantes de la agrupación y a sus familiares, que los acompañaron en la despedida, donde se vivieron momentos de gran emoción.

 

 

Tras el arribo al centro de nuestra ciudad, en las puertas de la parroquia San José se realizó una ceremonia religiosa  y la bendición de la imagen de la virgen de Luján, quien guiará a los peregrinos en un viaje que se extenderá por 10 días, por distintas localidades hasta llegar a la Basílica en la ciudad de Luján.

 

 

La delegación local continuó con su recorrido por Vicente López hasta Av. Colón, Av. Colón hasta Av. Ituzaingó, y por la misma continuarán hasta Av. Trabajadores, y desde ahí continuaron con su recorrido por calles de tierra y caminos vecinales.

