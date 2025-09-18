Emiten dos alertas amarillas para los próximos días en Olavarría | Infoeme
Emiten dos alertas amarillas para los próximos días en Olavarría

El SMN actualizó su pronóstico oficial de advertencias, y ubicó a la ciudad bajo alerta amarilla por tormentas para este viernes y sábado.

En la previa de la llegada de la primavera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas amarillas por tormentas para los próximos días en Olavarría y la región.

De acuerdo al pronóstico oficial de alertas, la advertencia rige para la madrugada y mañana de este viernes 19 de septiembre. También durante la mañana y tarde del sábado 20.

En ambas jornadas "el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo", detalló el SMN.

En ese sentido, "se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual".

 

 

