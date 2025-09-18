Desde octubre aumenta el Estacionamiento Medido en Olavarría: cuánto costará la hora

El Municipio informó que a partir de octubre llegará un aumento del 14,15% en las tasas municipales que llegará también junto a una suba del valor del estacionamiento medido en Olavarría.

Según detallaron desde el palacio municipal, desde el próximo mes habrá un incremento de los valores de la hora para estacionar. De esta forma, en la Zona 1 costará $450 y en la Zona 2 el precio será $225.

Asimismo, detallaron que el incremento también se verá en los abonos mensuales y en las multas por infracciones al sistema de estacionamiento medido.

Valor abono mensual zona 1: $32.000. Valor abono mensual zona 2: $12.000.