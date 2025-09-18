Aumento de Tasas Municipales: Cuánto pagará cada barrio de Olavarría

Este miércoles el Municipio dio a conocer que el intendente Maximiliano Wesner firmó por decreto un aumento del 14,15% para las Tasas de Servicios Generales Urbanos que se verá reflejado en las boletas de octubre con los nuevos valores.

El aumento, que también llegará con subas en el Estacionamiento Medido, se concretó mediante el Decreto 5510 de acuerdo a la potestad que tiene el Intendente por el artículo 23 de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, receptando el índice inflacionario IPC. Los nuevos valores, que se estratifican por zonas, a partir de octubre serán los siguientes:

La Zona 1, que se corresponde con el sector Centro, empezará a pagar $34.259.

La Zona 2, el Microcentro, pasará a abonar $28.752.

Para la Zona 3, que es el anillo por fuera del sector anterior: Mariano Moreno, Roca Merlo, San Vicente y Pueblo Nuevo pagará $22.898 por mes.

En la Zona 4, que incluye al resto de la planta urbana de Olavarría, hay dos subsectores: Los inmuebles ubicados sobre calles asfaltadas, Zona 4A, quedaron en $19.860 por mes. La Zona 4B, que implica a los inmuebles ubicados en calles sin asfaltar, pagarán $14.355.

Las Zonas 5 y 6 incluyen a las propiedades ubicadas en localidades. La primera, sobre calles asfaltadas, que abonará $19.860; y la segunda en calles de tierra, $14.3585.