Se realizó la tradicional presentación de distintivos de las promos en Espigas

En la tarde de este miércoles se llevó a cabo en Espigas la tradicional presentación de distintivos de las promos de la localidad, con la participación de estudiantes de los distintos niveles educativos, familias y docentes, quienes compartieron una hermosa tarde de alegría, música y mucho color.

En la ocasión, fueron protagonistas egresados del Jardín de Infantes Nº 909, de la Escuela Primaria N° 30, del Centro Educativo para la Producción Total N° 8 y la Escuela Secundaria Nº 15.

Durante la jornada, cada uno de los distintos grupos mostró sus distintivos con divertidas coreografías que fueron trabajando a lo largo de estos días para sorprender a los presentes. La presentación finalizó con un gran cierre musical a cargo de la banda La Roland.

La propuesta contó con la organización de la Subsecretaría de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio, la Delegación Municipal y la Escuela Secundaria Nº 15.

