Miércoles 17 de Septiembre 2025
 17 de Septiembre de 2025

Torneo de Selecciones: ganó la Sub13 y se despidió la Sub15

En la tarde-noche de este miércoles tuvo continuidad la participación de la Selección de Olavarría en el Torneo de Selecciones y fue con un triunfo y una derrota.

Los equipos representantes de la Liga de Fútbol de Olavarría completaron la 5° fecha del certamen de selecciones que organiza el Consejo Federal de AFA y fiscaliza, en la Región, la Federación Bonaerense Pampeana de Fútbol y fue con despedida para uno de los combinados.

 

En la cancha del Club El Nacional de Tres Arroyos, Olavarría ganó con la Sub13 y sigue con chances de clasificación y perdió en Su15 para despedirse del certamen a falta de una fecha.

 

La jornada inició con la victoria por 2 a 0 de la selección menor ante Tres Arroyos y sigue con las chances intactas de clasificación en la Zona A. Tiziano Salazar y Martín Travers anotaron para Olavarría.

 

Luego, fue ajustada derrota 2 a 1 ante los tresarroyenses para la Selección de Olavarría Sub15 que quedó sin chances de clasificación. Bautista Vivas marcó el gol.

 

Cerrando la Fase de Grupos, los representativos de la Liga de Fútbol serán anfitriones de Azul en Sub13 y la Liga del Sur en Sub15.

 

