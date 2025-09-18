Se reprograma la celebración del Día de la Persona Jubilada

El Municipio de Olavarría informó que debido al pronóstico de lluvias para las próximas horas debió ser reprogramada la celebración en el marco del Día de la Persona Jubilada y el Día de la Primavera, que estaba pautada para viernes 19 de septiembre.

El evento, que es organizado por desde la Coordinación de Personas Mayores, se desarrollará el viernes 26 de septiembre, a partir de las 14 en el Centro Cultural Municipal “San José”.

En el lugar se brindarán diversas propuestas, entre ellas música en vivo, baile, muestras, juegos, talleres, actividades deportivas como tejo, sapo y gimnasia, entre otras actividades.

En ese marco, además, estarán presentes los distintos talleres de los Centros Recreativos Municipales con sus producciones elaboradas a lo largo del año.

Cada 20 de septiembre se celebra el Día del Jubilado en conmemoración a la sanción de la primera Ley de Jubilación (Ley N° 4.349) en el año 1904 que permitió por primera vez reconocer el beneficio previsional para los/as empleados/as públicos/as de la Nación, y se avanzó con el sistema contributivo argentino. Con los años se extendió a otros gremios y actividades.

De esta manera se ha convertido en una fecha importante para promover los derechos de las personas mayores y, a la par, convocarlas a socializar, divertirse y trabajar sobre distintos temas.

Además la ocasión servirá para festejar el Día de la Primavera, en el marco de una jornada integral para que las personas mayores puedan disfrutar de una tarde distinta.

La propuesta es organizada desde la Subsecretaría de Desarrollo Social, a través de la Coordinación de Personas Mayores, en forma conjunta con la Subsecretaría de Deportes, la Subsecretaría de Cultura, la Dirección de Gestión Territorial y la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad.