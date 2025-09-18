Está "muy grave" el niño de seis años que sobrevivió al choque fatal en el Camino de los Peregrinos

Luego de que este miércoles se produjera un siniestro fatal en el limitador de velocidad ubicado en el Camino de los Peregrinos en donde tras un fuertísimo choque una mujer y su hija de 9 años perdieron la vida, se conoció el parte médico del único sobreviviente, un niño de tan solo seis años.

Fue alrededor de las 11 de la mañana que se produjo el choque contra el limitador protagonizado por un Renault Clio de color azul, ocupado por tres personas en tota.

El impacto fue de tal magnitud que Laura Lavalle (trabajadora municipal) de 38 años y su hija de 9 murieron en el acto. En tanto, el tercer ocupante, el hijo menor de la olavarriense, de seis años fue trasladado de urgencia al sector de pediatría del Hospital Municipal.

A poco más de 24 horas del siniestro, el parte médico del niño informó que su estado es "reservado" y que está "muy grave", por lo que permanece bajo observación médica constante.

La causa quedó caratulada como "Homicidio culposo" e interviene la UFI N°10, a cargo de la Dra. Viceconte Mariela.