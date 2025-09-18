Está "muy grave" el niño de seis años que sobrevivió al choque fatal en el Camino de los Peregrinos | Infoeme
Jueves 18 de Septiembre 2025 - 13:13hs
17°
Jueves 18 de Septiembre 2025 - 13:13hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  comunidad
 |  Parte médico
 - 18 de Septiembre de 2025 | 13:08

Está "muy grave" el niño de seis años que sobrevivió al choque fatal en el Camino de los Peregrinos

El único sobreviviente del trágico siniestro que conmocionó a Olavarría este miércoles está internado en el Hospital con pronóstico reservado y en grave estado.

Luego de que este miércoles se produjera un siniestro fatal en el limitador de velocidad ubicado en el Camino de los Peregrinos en donde tras un fuertísimo choque una mujer y su hija de 9 años perdieron la vida, se conoció el parte médico del único sobreviviente, un niño de tan solo seis años

Fue alrededor de las 11 de la mañana que se produjo el choque contra el limitador protagonizado por un Renault Clio de color azul, ocupado por tres personas en tota.

El impacto fue de tal magnitud que Laura Lavalle (trabajadora municipal) de 38 años y su hija de 9 murieron en el acto. En tanto, el tercer ocupante, el hijo menor de la olavarriense, de seis años fue trasladado de urgencia al sector de pediatría del Hospital Municipal.

A poco más de 24 horas del siniestro, el parte médico del niño informó que su estado es "reservado" y que está "muy grave", por lo que permanece bajo observación médica constante. 

La causa quedó caratulada como "Homicidio culposo" e interviene la UFI N°10, a cargo de la Dra. Viceconte Mariela.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME