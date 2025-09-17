Finalizó el taller municipal de herramientas para la gestión económica y financiera de los emprendimientos

El Municipio de Olavarría lleva adelante distintas herramientas para el acompañamiento y la incubación de proyectos productivos, con el objetivo de fortalecer su crecimiento a partir de la capacitación y formalización.

En ese sentido, a través de la Coordinación de Economía Popular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo se impulsó el Taller de Herramientas para la Gestión Económica y Financiera de los Emprendimientos, que este miércoles llegó a su finalización.

Consistió en cinco encuentros semanales en los que se abordaron distintos contenidos teóricos y prácticos, que permitieron optimizar y regularizar los procesos productivos y/o servicios que brinden.

Entre diversos temas y conceptos se abordó, por ejemplo, costos para la gestión, diferencias entre costos y gastos, clasificación de los costos, determinación de los ingresos, estrategias para fijar el precio al producto, registros necesarios de la actividad económica y financiera de un negocio, tablero de gestión.

Desde el área se expresó que “la gestión y planificación de los proyectos productivos suelen ser factores que no son tenidos en cuenta desde el inicio de la propuesta, pero en algún momento quienes los llevan adelante necesitan organizarse para pensar un rumbo, evaluar inversiones, delegar tareas. Por lo tanto, bienvenido sea ese momento de tomar decisiones que implican también un crecimiento”.

Cristina, una de las asistentes y quien se dedica a la venta de indumentaria, agradeció la propuesta y subrayó que “la dinámica del taller fue bien práctica y clara, con herramientas que se pueden aplicar rápidamente al emprendimiento. Había muchos elementos que no estaba teniendo en cuenta”.

Por último, se recuerda que las personas interesadas en accedes a este tipo de propuestas y acompañamiento pueden acercarse a Moreno 2765, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, o comunicarse a los números 422135/195 – 2284213075. También lo pueden hacer vía correo electrónico a economía.social@olavarria.gov.ar