Fuerzas Armadas: el Gobierno nacional pagará un plus por formación académica

El Gobierno nacional resolvió pagar un plus por formación académica y profesionalización a las Fuerzas Armadas, en medio de la tensión por la crisis salarial que atraviesa ese sector. La medida alcanza a todo el personal militar en actividad o retirado que acredite formación afín a sus tareas.

El decreto 473/2026 fue comunicado a través de las redes sociales del Ministerio de Defensa y afirma que se tomó por orden del presidente Javier Milei y del ministro Teniente General Carlos Alberto Presti.

"El suplemento se calculará sobre el haber mensual correspondiente al grado. La escala establecida contempla 10% para tecnicaturas o títulos equivalentes, 15% para títulos de grado y 25% para posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados", detalla el comunicado.

La medida establece la incorporación del "suplemento por título" como parte del inciso 4° del artículo 56 de la Ley para el Personal Militar N° 19.101 y sus modificatorias. "Lo percibirá la totalidad del personal, cualquiera sea su condición de ingreso, siempre que la titulación sea afín a las tareas desarrolladas en la Fuerza respectiva", aclara.

"En el caso de títulos universitarios de posgrado obtenidos en el extranjero, solo se reconocerán aquellos estudios que hayan sido ordenados, autorizados o avalados por la Fuerza respectiva y cuenten con la apostilla correspondiente emitida por la autoridad competente, agrega.

Aumento salarial para los militares

En el artículo 2, el decreto establece que el suplemento será extensivo al personal militar que actualmente se encuentre en situación de retiro o, en su caso, a los familiares con derecho a pensión, siempre que aquel haya obtenido alguno de los títulos previstos en el referido inciso 4º, con anterioridad a su pase a la referida situación de revista.

El gasto que genera este aumento "será atendido con cargo al presupuesto vigente de la Jurisdicción 45 – Ministerio de Defensa", detalla el decreto. La medida correrá desde el próximo 1° de julio.

"Con esta decisión se corrige una asimetría histórica, ya que este tipo de reconocimiento existía en otros ámbitos de la administración pública nacional. Al calcularse sobre el haber del personal militar, el suplemento acompañará las futuras actualizaciones salariales", agrega el comunicado del Ministerio.