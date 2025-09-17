Continuidad para los certámenes formativos de la ABO

La competencia organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas completó una nueva fecha con gran cantidad de partidos.

En diferentes escenarios, se jugaron las dos zonas del Torneo Oficial de Caballeros y en la jornada del domingo, fue turno de la U21.

Por otro lado, también hubo algunos partidos del Torneo Clausura Femenino.

Los resultados:

Racing - Independiente

Mini: 31 – 33

U13: 40 – 70

U15: 58 – 32

El Fortín - Las Flores Básquet

Mini: 20 – 00

U13: 41 – 42

U15: 63 – 35

U15 B: 52 – 28

Loma Negra - Ferro

Mini: 0 – 20

U13: 83 – 55

U15: 00 – 20

Chacarita - Comercio

Mini: 37 – 53

U13: 89 – 77

U15: 60 – 43

U17: 86 - 75

El Fortín Azul - El Fortín Blanco

U15: 43 – 27

U21:

Pueblo Nuevo - El Fortín

46 – 63

Chacarita – Independiente

70 – 65

Femenino

El Fortín - Loma Negra

U13: 23 - 34

U15: 20 – 00

U17: 56 – 13

Sport Club Trinitarios - Comercio

U15: 33 - 29