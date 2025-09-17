Continuidad para los certámenes formativos de la ABO | Infoeme
Jueves 18 de Septiembre 2025 - 2:03hs
16°
Jueves 18 de Septiembre 2025 - 2:03hs
Olavarría
16°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Formativo
 - 17 de Septiembre de 2025 | 23:45

Continuidad para los certámenes formativos de la ABO

En el transcurso del pasado fin de semana, todos los torneos del básquet formativo vieron acción. Se jugó en Femenino y en Caballeros incluido U21.

Foto: Prensa SCT

La competencia organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas completó una nueva fecha con gran cantidad de partidos.

 

En diferentes escenarios, se jugaron las dos zonas del Torneo Oficial de Caballeros y en la jornada del domingo, fue turno de la U21.

 

Por otro lado, también hubo algunos partidos del Torneo Clausura Femenino.

 

Los resultados:

Racing - Independiente

Mini: 31 – 33 

U13: 40 – 70 

U15: 58 – 32

El Fortín - Las Flores Básquet

Mini: 20 – 00 

U13: 41 – 42 

U15: 63 – 35

U15 B: 52 – 28

Loma Negra - Ferro 

Mini: 0 – 20 

U13: 83 – 55  

U15: 00 – 20

Chacarita - Comercio 

Mini: 37 – 53 

U13: 89 – 77

U15: 60 – 43

U17: 86 - 75

El Fortín Azul - El Fortín Blanco

U15: 43 – 27

 

U21:

Pueblo Nuevo - El Fortín

46 – 63

Chacarita – Independiente

70 – 65

 

Femenino

El Fortín - Loma Negra

U13: 23 - 34

U15: 20 – 00

U17: 56 – 13

Sport Club Trinitarios - Comercio

U15: 33 - 29

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME