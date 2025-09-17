Continuidad para los certámenes formativos de la ABO

La competencia organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas completó una nueva fecha con gran cantidad de partidos.
En diferentes escenarios, se jugaron las dos zonas del Torneo Oficial de Caballeros y en la jornada del domingo, fue turno de la U21.
Por otro lado, también hubo algunos partidos del Torneo Clausura Femenino.
Los resultados:
Racing - Independiente
Mini: 31 – 33
U13: 40 – 70
U15: 58 – 32
El Fortín - Las Flores Básquet
Mini: 20 – 00
U13: 41 – 42
U15: 63 – 35
U15 B: 52 – 28
Loma Negra - Ferro
Mini: 0 – 20
U13: 83 – 55
U15: 00 – 20
Chacarita - Comercio
Mini: 37 – 53
U13: 89 – 77
U15: 60 – 43
U17: 86 - 75
El Fortín Azul - El Fortín Blanco
U15: 43 – 27
U21:
Pueblo Nuevo - El Fortín
46 – 63
Chacarita – Independiente
70 – 65
Femenino
El Fortín - Loma Negra
U13: 23 - 34
U15: 20 – 00
U17: 56 – 13
Sport Club Trinitarios - Comercio
U15: 33 - 29